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11:55 (мск), источник: Sputnik

Актриса Фарангиз Режаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова «Ойижон».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки Mercedes совершил наезд на 25-летнюю Фарангиз Режаметову, пишет Podrobno.uz.

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Водитель повез девушку в больницу, но по дороге Режаметова скончалась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По словам очевидцев ДТП, водитель иномарки не пропустил пешехода.

По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 266 ч. 2 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Фарангиз Режаметова (Жамолханова) — дочь актрисы Фотимы Режаматовой и внучка Тугона Режаметова.

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