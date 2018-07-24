Актриса Фарангиз Режаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте
Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова «Ойижон».
Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова «Ойижон».
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки Mercedes совершил наезд на 25-летнюю Фарангиз Режаметову, пишет Podrobno.uz.
Водитель повез девушку в больницу, но по дороге Режаметова скончалась, сообщает
По словам очевидцев ДТП, водитель иномарки не пропустил пешехода.
По данному факту следственным отделом УКД ОВД
Фарангиз Режаметова (Жамолханова) — дочь актрисы Фотимы Режаматовой и внучка Тугона Режаметова.