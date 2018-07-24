Актриса Фарангиз Режаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки Mercedes совершил наезд на 25-летнюю Фарангиз Режаметову, пишет Podrobno.uz.

Настоящая жестокость: в Фергане мужчина убил соседа за неправильно припаркованное авто

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