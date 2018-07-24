Брестские таможенники обнаружили рога оленя в тайнике автомобиля

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Мокраны» обнаружили в легковом автомобиле тайник с оленьими рогами, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

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Безработный житель Брестского района возвращался из Украины на «Фольксвагене». При пересечении границы 21-летний мужчина выбрал для движения зеленый коридор. Тем самым он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих обязательному письменному декларированию.

При таможенном досмотре выяснилось, что автомобиль оборудован газобаллонной установкой, а в топливном баке находятся 92 кг распиленных оленьих рогов. По предварительной оценке, их общая стоимость составила более Br3,5 тыс. Согласно законодательству, такой товар подлежал таможенному декларированию и должен был сопровождаться ветеринарным сертификатом.