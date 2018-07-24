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10:08 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50

Спасатели пока не могут проникнуть в охваченные пламенем районы, где могут находиться погибшие и пострадавшие.

Источник: AP 2018

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста.

Курортный поселок Мати, где располагается вилла, по оценкам властей, является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. По словам представителя правительства, после пожара Мати «практически перестал существовать».

Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.

Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти.

Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшие.

К спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людей.

Ранее сообщалось, что Греция намерена попросить у Евросоюза о помощи в тушении лесных пожаров. Решение было принято после того, как власти греческой столицы объявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами, которые пожары представляют городу. Часть жителей пригородов Афин уже эвакуирована.

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