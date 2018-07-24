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10:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Завотделением хирургии брал деньги за бесплатные операции

Заведующий хирургическим отделением третьей областной больницы брал деньги с пациентов за операции, которые по закону обязаны делать бесплатно.

По данным следствия, поборы продолжались два года. В общей сложности медик получил 300 тысяч рублей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Всего в деле — 20 потерпевших. С их слов, с ними заключались договоры пожертвования в пользу больницы, якобы, за операции. При этом, в следственном комитете сообщили, что брать с людей деньги и составлять подобные документы заведующий не имел права. Сейчас он снят с должности. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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