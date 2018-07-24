Завотделением хирургии брал деньги за бесплатные операции

Всего в деле — 20 потерпевших. С их слов, с ними заключались договоры пожертвования в пользу больницы, якобы, за операции. При этом, в следственном комитете сообщили, что брать с людей деньги и составлять подобные документы заведующий не имел права. Сейчас он снят с должности. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.