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11:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи на диком пляже утонул 26-летний турист

23 июля в спасательный отряд ЮРПСО МЧС России поступила информация о том, что в море утонул молодой мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Он купался на диком пляже между санаторием Зеленая роща и Мацестой. Нырнул вглубь, а выбраться на берег уже не смог.

— Спасатели обследовали территорию на катере и обнаружили тело утонувшего 26-летнего парня. Его транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Известно, что погибший приехал в Сочи из Омской области.

Точные обстоятельства и причины случившегося будут устанавливать правоохранители.

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