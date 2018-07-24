В Сочи на диком пляже утонул 26-летний турист
23 июля в спасательный отряд ЮРПСО МЧС России поступила информация о том, что в море утонул молодой мужчина.
23 июля в спасательный отряд ЮРПСО МЧС России поступила информация о том, что в море утонул молодой мужчина.
Он купался на диком пляже между санаторием Зеленая роща и Мацестой. Нырнул вглубь, а выбраться на берег уже не смог.
— Спасатели обследовали территорию на катере и обнаружили тело утонувшего 26-летнего парня. Его транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
Известно, что погибший приехал в Сочи из Омской области.
Точные обстоятельства и причины случившегося будут устанавливать правоохранители.