Житель Воронежской области разобрал свою машину, чтобы она не досталась приставам
Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Теперь ему грозит уголовная ответственность.
Житель Воронежской области задолжал 100 тысяч рублей. Возвращать деньги он не спешил, а потому дело передали приставам. Те наложили арест на его автомобиль — ВАЗ-2105 2006 года выпуска. Машину не стали забирать у владельца, но предупредили его: «Без глупостей!».
Глупости тут же последовали. Мужчина не поленился разобрать автомобиль и потихоньку распродать его по запчастям. «Нет машины — нет проблемы», — решил наш герой. Увы и ах…
— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, — комментируют в УФССП по Воронежской области.