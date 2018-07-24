Житель Воронежской области разобрал свою машину, чтобы она не досталась приставам

Житель Воронежской области задолжал 100 тысяч рублей. Возвращать деньги он не спешил, а потому дело передали приставам. Те наложили арест на его автомобиль — ВАЗ-2105 2006 года выпуска. Машину не стали забирать у владельца, но предупредили его: «Без глупостей!».

Глупости тут же последовали. Мужчина не поленился разобрать автомобиль и потихоньку распродать его по запчастям. «Нет машины — нет проблемы», — решил наш герой. Увы и ах…