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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской области разобрал свою машину, чтобы она не досталась приставам

Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Житель Воронежской области задолжал 100 тысяч рублей. Возвращать деньги он не спешил, а потому дело передали приставам. Те наложили арест на его автомобиль — ВАЗ-2105 2006 года выпуска. Машину не стали забирать у владельца, но предупредили его: «Без глупостей!».

Глупости тут же последовали. Мужчина не поленился разобрать автомобиль и потихоньку распродать его по запчастям. «Нет машины — нет проблемы», — решил наш герой. Увы и ах…

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, — комментируют в УФССП по Воронежской области.

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