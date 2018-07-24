За двое суток Амур может подняться на один метр

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае прокуратура организовала комплексный мониторинг готовности городов и сёл на берегах рек бассейна Амура к возможному прохождению паводка. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

— Прокуратура Хабаровского края, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением отдельных территорий края, поручила городским и районным прокурорам обеспечить мониторинг паводковой ситуации, — отметила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — Прокурорам необходимо дать оценку полноты принятых органами власти подготовительных мер по предотвращению возможной паводковой ситуации, обеспечению функционирования объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание представители надзорного ведомства обратят на состояние гидротехнических сооружений, а также на то, как органы власти обеспечили граждан правами на на охрану жизни и здоровья, личной безопасности, сохранности имущества, снабжения продуктами питания и питьевой водой.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что пик паводка на Амуре сейчас находится в районе Благовещенска. Там даже обрушились 4 опоры строящегося временного моста со стоящим на них краном.

К концу июля у Хабаровска гидрологи ожидают рост уровня Амура до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на метр-полтора. Однако повторения аномального наводнения 2013 года не прогнозируется.

Однако сейчас уровень воды у Хабаровска стремительно поднимается. За двое суток он может вырасти почти на метр. Прибывают также притоки Амура.

— В верховьях реки Бурея у села Усть-Умальта пойма затоплена на 0,4 м без ущерба. На реках бассейна реки Амгунь повышение уровня воды наблюдается на 22−91 см/сутки с подтоплением поймы в верховьях реки на 0,8 м без ущерба. На реках бассейна реки Тунгуска (Кур, Урми, Беренджа) также продолжаются подъёмы уровней воды до 39 см/сутки с подтоплением поймы на реке Кур у села Новокуровка на глубину 0,9 м, на реке Тунгуска у села Архангеловка на 0,2 м, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.