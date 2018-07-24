За двое суток Амур может подняться на один метр
Ситуацию с возможным наводнением взяли на контроль в прокуратуре края.
Ситуацию с возможным наводнением взяли на контроль в прокуратуре края.
В Хабаровском крае прокуратура организовала комплексный мониторинг готовности городов и сёл на берегах рек бассейна Амура к возможному прохождению паводка. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на
— Прокуратура Хабаровского края, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением отдельных территорий края, поручила городским и районным прокурорам обеспечить мониторинг паводковой ситуации, — отметила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — Прокурорам необходимо дать оценку полноты принятых органами власти подготовительных мер по предотвращению возможной паводковой ситуации, обеспечению функционирования объектов инженерной, транспортной инфраструктуры,
К концу июля у Хабаровска гидрологи ожидают рост уровня Амура до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на
— В верховьях реки Бурея у села
Агентство ранее писало, что внезапный разлив рек испортил минувшие выходные жителям Верхнебуреинского района, где под воду ушли дома и огороды в селе Ургал и на окраине Чегдомына.