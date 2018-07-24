Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Как можно не хотеть работать в 55 лет»: Троицкий ответил Познеру
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Самомассаж: как избавиться от морщин на лбу (видео)
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
32-летняя Глюк’оZа показала фото в чересчур открытом купальнике
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16Ливневые дожди в Японии
10:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

За двое суток Амур может подняться на один метр

Ситуацию с возможным наводнением взяли на контроль в прокуратуре края.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае прокуратура организовала комплексный мониторинг готовности городов и сёл на берегах рек бассейна Амура к возможному прохождению паводка. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

 — Прокуратура Хабаровского края, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением отдельных территорий края, поручила городским и районным прокурорам обеспечить мониторинг паводковой ситуации, — отметила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — Прокурорам необходимо дать оценку полноты принятых органами власти подготовительных мер по предотвращению возможной паводковой ситуации, обеспечению функционирования объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание представители надзорного ведомства обратят на состояние гидротехнических сооружений, а также на то, как органы власти обеспечили граждан правами на на охрану жизни и здоровья, личной безопасности, сохранности имущества, снабжения продуктами питания и питьевой водой.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что пик паводка на Амуре сейчас находится в районе Благовещенска. Там даже обрушились 4 опоры строящегося временного моста со стоящим на них краном.

К концу июля у Хабаровска гидрологи ожидают рост уровня Амура до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на метр-полтора. Однако повторения аномального наводнения 2013 года не прогнозируется.

Однако сейчас уровень воды у Хабаровска стремительно поднимается. За двое суток он может вырасти почти на метр. Прибывают также притоки Амура.

 — В верховьях реки Бурея у села Усть-Умальта пойма затоплена на 0,4 м без ущерба. На реках бассейна реки Амгунь повышение уровня воды наблюдается на 22−91 см/сутки с подтоплением поймы в верховьях реки на 0,8 м без ущерба. На реках бассейна реки Тунгуска (Кур, Урми, Беренджа) также продолжаются подъёмы уровней воды до 39 см/сутки с подтоплением поймы на реке Кур у села Новокуровка на глубину 0,9 м, на реке Тунгуска у села Архангеловка на 0,2 м, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Агентство ранее писало, что внезапный разлив рек испортил минувшие выходные жителям Верхнебуреинского района, где под воду ушли дома и огороды в селе Ургал и на окраине Чегдомына.

Все новости региона
 Регионы будут отвечать на жалобы в соцсетях
За двое суток Амур может подняться на один метр
Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
СК выясняет, как проверяли жалобы на пытки в ярославской колонии
Плати за воздух, тень и солнце. Самые неожиданные налоги мира
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь