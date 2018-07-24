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11:42 (мск), источник: БЕЛТА

Виновного в ДТП с белорусами в Николаевской области взяли под домашний арест

На подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу и др.

24 июля, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Водителю грузовика, участнику ДТП в Николаевской области, в котором погибли пять граждан Беларуси, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

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«23 июля следственным судьей рассмотрено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 42-летнему водителю грузовика, с участием которого произошла автокатастрофа на трассе возле поселка городского типа Кривое Озеро», — говорится в сообщении.

На подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями по данному уголовному производству.

Как сообщалось, 20 июля около 5 утра на 289-м км автодороги Киев-Одесса, неподалеку от Кривого Озера, произошло столкновение микроавтобуса, двигавшегося по маршруту Одесса-Гомель, с белорусской регистрацией, и грузовика, по предварительным данным, стоявшего с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Все они являются гражданами Республики Беларусь.

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