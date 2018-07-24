Прокуратура начала проверку видео с убийством котенка топором

«23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, в котором заснято убийство котенка двумя несовершеннолетними девочками. Данное происшествие случилось в одном из населенных пунктов Бурлинского района. Девочки зарубили котенка топором. Они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях», — говорится в сообщении.