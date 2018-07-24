Прокуратура начала проверку видео с убийством котенка топором
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Две школьницы в одном из сел Алтайского края зарубили топором котенка и сняли это на видео, чтобы разместить в интернете, сообщает во вторник
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Две школьницы в одном из сел Алтайского края зарубили топором котенка и сняли это на видео, чтобы разместить в интернете, сообщает во вторник
«23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, в котором заснято убийство котенка двумя несовершеннолетними девочками. Данное происшествие случилось в одном из населенных пунктов Бурлинского района. Девочки зарубили котенка топором. Они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях», — говорится в сообщении.
Прокуратурой организована проверка по факту жестокого обращения с животными. «Будет дана оценка виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе школе, в которой они обучаются», — подчеркивается в