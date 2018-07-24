Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле об убийстве фигуриста Тена появился скандальный поворот
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
На многодетную мать, ребенок которой спал на полке шкафа, завели дело
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Исхудавшего Ивана Урганта не узнали поклонники
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Насиловал и убивал: в Бурятии спустя 17 лет пойман маньяк
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
ФНС заявила о незаконной работе популярного интернет-магазина
НТВ закрыл программу автора «скандальных» ток-шоу
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16Ливневые дожди в Японии
10:32 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура начала проверку видео с убийством котенка топором

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Две школьницы в одном из сел Алтайского края зарубили топором котенка и сняли это на видео, чтобы разместить в интернете, сообщает во вторник пресс-центр региональной прокуратуры.

«23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, в котором заснято убийство котенка двумя несовершеннолетними девочками. Данное происшествие случилось в одном из населенных пунктов Бурлинского района. Девочки зарубили котенка топором. Они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Прокуратурой организована проверка по факту жестокого обращения с животными. «Будет дана оценка виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе школе, в которой они обучаются», — подчеркивается в пресс-релизе.

Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
СК выясняет, как проверяли жалобы на пытки в ярославской колонии
Плати за воздух, тень и солнце. Самые неожиданные налоги мира
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь