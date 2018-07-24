В Перми женщина пострадала при выходе из трамвая
Для оказания помощи на место происшествия вызвали скорую помощь.
Для оказания помощи на место происшествия вызвали скорую помощь.
В Перми 24 июля женщина получила травму при выходе из трамвая.
Утром в краевой столице на Северной дамбе и улице Крупской встали трамваи. Очевидцы сообщили, что пассажиру одного из трамваев стало плохо, вагон остановили, чтобы дождаться приезда скорой помощи.
«Около 8.30 на остановке “Цирк” из вагона, следующему по 11 маршруту в направлении площади Дружбы, выходила
Госпитализировать пострадавшую не потребовалось.