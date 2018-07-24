Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Ксения Собчак феноменально постройнела
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Полиция купила для спецопераций крутой седан
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем в ДТП с рейсовыми автобусами пострадали 4 человека

Пассажиры получили черепно-мозговые травмы.

Рейсовые автобусы Липецк — Луганск и Москва — Донецк столкнулись на 487 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе в понедельник, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района во вторник, 24 июля.

Авария произошла в 17:50. Автобусы двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них доставлены в областную клиническую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Все новости региона
Строительство развязки на Остужева в Воронеже подорожало до 5 млрд рублей
Госдума приняла закон о повышении НДС
МЧС обследует берег Крыма на взрывчатые и отравляющие вещества
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
Одна из основательниц движения Femen скончалась в Париже
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
В Самаре украли «пирамиду позора»
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь