Под Воронежем в ДТП с рейсовыми автобусами пострадали 4 человека
Пассажиры получили
Пассажиры получили
Рейсовые автобусы Липецк — Луганск и Москва — Донецк столкнулись на 487 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе в понедельник, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой
Авария произошла в 17:50. Автобусы двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них доставлены в областную клиническую больницу № 1 с
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.