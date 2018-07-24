Под Воронежем в ДТП с рейсовыми автобусами пострадали 4 человека

Рейсовые автобусы Липецк — Луганск и Москва — Донецк столкнулись на 487 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе в понедельник, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района во вторник, 24 июля.