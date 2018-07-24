Водитель, сбивший семью с ребенком в Хабаровске, арестован

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня суд Индустриального района Хабаровска принял решение об аресте 26-летнего Алексея Маркова, подозреваемого в наезде на пешеходов. Как сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места события, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном изоляторе Хабаровска подозреваемый пробудет до 22 сентября. Максимальное наказание, которое грозит ему по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» — 7 лет лишения свободы.

В зале суда подозреваемый вел себя нервно, дергался, постоянно все переспрашивал.

Напомним, ДТП произошло 22 июля в микрорайоне «Строитель». Автомобиль «Ниссан Скайлайн», двигаясь по улице Сысоева, врезался в припаркованную «Тойоту Краун». От удара «Скайлайн» отбросило в сторону — прямо на идущую по тротуару семью. Мужчина, закрывший собой жену и сына, погиб на месте. Женщина и ребенок госпитализированы.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель «Скайлайна» находился в состоянии алкогольного опьянения, он не имел прав на управление автомобилем Также стало известно, что автомобиль, которым управлял Марков, ему не принадлежал: на момент аварии было возбуждено уголовное дело по статье «угон без цели хищения». В прошлом подозреваемый не имел судимостей, но совершал неоднократные нарушения ПДД.