Одна из основательниц движения Femen скончалась в Париже
Оксана Шачко, одна из основательниц движения Femen, покончила с собой в Париже. Об этом сообщается на сайте РФО «ОНА».
Оксана Шачко, одна из основательниц движения Femen, покончила с собой в Париже. Об этом сообщается на сайте РФО «ОНА».
Отмечается, что Шачко ушла из жизни 23 июля. За последние два года она пыталась покончить с собой два раза. В предсмертной записке Шачко написала: «Вы все фейк».
Одна из активисток движения Инна Шевченко подтвердила «РИА Новости» данную информацию.
Украинское женское движение Femen было основано в 2008 году. Организатором и лидером движения является Анна Гуцол.
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