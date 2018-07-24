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11:15 (мск), источник: Известия

Одна из основательниц движения Femen скончалась в Париже

Оксана Шачко, одна из основательниц движения Femen, покончила с собой в Париже. Об этом сообщается на сайте РФО «ОНА».

Источник: Reuters

Отмечается, что Шачко ушла из жизни 23 июля. За последние два года она пыталась покончить с собой два раза. В предсмертной записке Шачко написала: «Вы все фейк».

Одна из активисток движения Инна Шевченко подтвердила «РИА Новости» данную информацию.

Украинское женское движение Femen было основано в 2008 году. Организатором и лидером движения является Анна Гуцол.

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