В Боханском районе из-за пожара погиб мужчина

В МЧС говорят, что большая часть происходящих в регионе пожаров возникает по вине людей, безответственно относящихся к выполнению требований пожарной безопасности. За полгода на пожарах, возникших из-за неосторожного обращения с огнём при курении, в Иркутской области погибли 32 человека — треть от общего числа погибших.

По словам экспертов, максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300−420°С. Попав на матрас, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть от 1 до 4 часов с выделением ядовитых продуктов горения, затем воспламеняется. Для того, чтобы потерять сознание, человеку достаточно одного вдоха в непригодной для дыхания среде.

МЧС призывает жителей не оставлять в пепельнице непотушенные окурки и спички, не бросать их в мусорные корзины, не курить в постели.