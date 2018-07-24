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11:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Боханском районе из-за пожара погиб мужчина

В селе Тихоновка Боханского района на улице Гагарина утром 24 июля 2018 года случился пожар в двухквартирном доме. Когда пожарные прибыли, горение происходило в одной из квартир. Огонь охватил комнату, мебель и домашние вещи. На кровати был погибший мужчина 1949 года рождения. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, по предварительной версии, причиной пожара мог стать непотушенный окурок. Около 20 минут потребовалось на тушение. Площадь возгорания составила 12 кв. метров.

В МЧС говорят, что большая часть происходящих в регионе пожаров возникает по вине людей, безответственно относящихся к выполнению требований пожарной безопасности. За полгода на пожарах, возникших из-за неосторожного обращения с огнём при курении, в Иркутской области погибли 32 человека — треть от общего числа погибших.

По словам экспертов, максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300−420°С. Попав на матрас, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть от 1 до 4 часов с выделением ядовитых продуктов горения, затем воспламеняется. Для того, чтобы потерять сознание, человеку достаточно одного вдоха в непригодной для дыхания среде.

МЧС призывает жителей не оставлять в пепельнице непотушенные окурки и спички, не бросать их в мусорные корзины, не курить в постели.

Если появились опасения по поводу нарушения кем-либо требований пожарной безопасности, нужно сообщить об этом, позвонив на единый телефон доверия главного управления — 8 (3952) 3−99999. Также можно обратиться в отдел надзорной деятельности по своему району. При пожаре звонить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.

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