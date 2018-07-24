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11:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Под Екатеринбургом страшная авария унесла жизнь семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля, УралПолит.Ru. В столкновении пострадали еще три человека.

На трассе под Екатеринбургом в страшной аварии с фурой погибли пять человек (среди них трое детей). Как стало известно, в день случившегося супруги Наталья и Руслан вместе с 15-летним сыном, двухлетней дочерью и другом сына возвращались из аквапарка. За рулем была женщина. На прямом участке дороги она пошла на обгон идущей впереди фуры. Во время езды по встречной полосе она увидела, что им навстречу стремительно движется «Лексус». Испугавшись столкновения, автоледи зацепила многотонную машину. «Фольксваген» с детьми внутри развернуло, и в ту же секунду в бок серебристой иномарки влетел «Лексус». От сильного удара все, кто был в «Фольксвагене», погибли на месте. Трое мужчин из внедорожника отделались ушибами и от госпитализации отказались.

Как уточняют местные порталы, все погибшие были жителями Перми. В «Лексусе» ехали жители Казахстана, при этом номера на машине — московские. Как уточнил пресс-секретарь Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, на участке трассы, где произошло столкновение, дорога находится в хорошем состоянии.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются ведомственные органы. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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