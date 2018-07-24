В Греции бушуют лесные пожары. Власти говорят о более чем 50 погибших
По меньшей мере 50 человек, как опасаются греческие власти, погибли в лесных пожарах, бушующих рядом с Афинами. Это крупнейшие пожары в Греции за более чем десять лет.
По меньшей мере 50 человек, как опасаются греческие власти, погибли в лесных пожарах, бушующих рядом с Афинами. Это крупнейшие пожары в Греции за более чем десять лет.
Красный Крест сообщает, что 26 тел найдены во дворе виллы в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре этого природного бедствия. До этого, по официальным данным, число погибших составляло 24 человека.
Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Греческие власти обратились за международной помощью.
Сотни пожарных борются с огнем. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома. Отдельная операция проводится по поиску и спасению 10 туристов, которые спаслись от огня, уплыв на лодке в море.
Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы взять ситуацию под контроль.
Ципрас отменил свой визит в Боснию, чтобы координировать борьбу со стихией. Пожарные называют ситуацию чрезвычайно сложной.
Больше всего погибших обнаружено в Мати — деревне, расположенной в 40 км к
В соцсетях появилось видео, запечатлевшее обгоревшие дома, клубы дыма в оранжевом небе и людей, пытающихся бежать от пожаров на своих машинах. Жители наиболее пострадавших районов были вынуждены спасаться в море.
«Хорошо, что рядом море. Языки пламени преследовали нас до самой воды», — говорит Костас Лаганос, которому удалось спастись. «Огонь обжигал спину, и мы нырнули в воду… Я сказал: «Боже мой, нужно бежать, чтобы спастись», — рассказывает он.
Ожидается, что температура воздуха в Греции вновь поднимется, и у греческих властей остается все меньше времени, чтобы остановить распространение пожаров.
Нынешние лесные пожары в Греции — самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.