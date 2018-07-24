В Греции бушуют лесные пожары. Власти говорят о более чем 50 погибших

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Красный Крест сообщает, что 26 тел найдены во дворе виллы в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре этого природного бедствия. До этого, по официальным данным, число погибших составляло 24 человека.

Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Греческие власти обратились за международной помощью.

Сотни пожарных борются с огнем. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома. Отдельная операция проводится по поиску и спасению 10 туристов, которые спаслись от огня, уплыв на лодке в море.

Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы взять ситуацию под контроль. Алексис Ципрас премьер-министр Греции

Ципрас отменил свой визит в Боснию, чтобы координировать борьбу со стихией. Пожарные называют ситуацию чрезвычайно сложной.

Больше всего погибших обнаружено в Мати — деревне, расположенной в 40 км к северо-востоку от Афин. Деревня была отрезана от дорог стеной огня; те, кто пытался выехать из зоны бедствия, сгорели в машинах, те, кто остался, были настигнуты огнем у себя дома.

По меньшей мере 104 человека получили травмы, 11 из них — серьезные. Среди пострадавших — 16 детей.

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее обгоревшие дома, клубы дыма в оранжевом небе и людей, пытающихся бежать от пожаров на своих машинах. Жители наиболее пострадавших районов были вынуждены спасаться в море.

«Хорошо, что рядом море. Языки пламени преследовали нас до самой воды», — говорит Костас Лаганос, которому удалось спастись. «Огонь обжигал спину, и мы нырнули в воду… Я сказал: «Боже мой, нужно бежать, чтобы спастись», — рассказывает он.

Премьер-министр Ципрас сообщил, что мобилизованы все экстренные службы, и объявил чрезвычайное положение в провинции Аттика, к которой относятся Афины. Правительство попросило другие европейские страны помочь с пожарными и вертолетами. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

Ожидается, что температура воздуха в Греции вновь поднимется, и у греческих властей остается все меньше времени, чтобы остановить распространение пожаров.

Нынешние лесные пожары в Греции — самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.