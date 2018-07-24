Стали известны подробности трагедии в небе над пляжем Андреевки

23 июля 2018 года в селе Андреевка Хасанского района во время полета на водном парашюте разбились насмерть мужчина и женщина. «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт dv.kp.ru сообщают подробности этой трагедии.

Как сообщила старший помощник руководителя приморского управления СК РФ Аврора Римская, несчастных не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе.

— При подъёме парашюта за катером мужчина и женщина сорвались вниз, с высоты 50 метров. При падении отдыхающие получили серьезные травмы и погибли, — пояснила она.

На данный момент известны только фамилии и инициалы погибших. Мужчину звали А. М. Тихонович, он являлся гражданином Белоруссии. Женщину звали Т. А. Горюнова, она была уроженкой Приморья.

Это происшествие шокировало приморцев. Многие гости Андреевки только недавно сами поднимались в небо на этом самом парашюте — но им, в отличие от несчастной пары, повезло. Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось связаться с жителем Владивостока Максимом, который только недавно вернулся с того самого пляжа.

— Все произошло на так называемом последнем пляже. Чтобы было понятно — в Андреевке идет дорога через все пляжи, все произошло на самом дальнем из них. Я сам не видел, когда это произошло — в это время я оттуда уже уехал. Но я на этом самом парашюте катался неделю назад, у тех же ребят. В моем случае все было безукоризненно, страховку и крепления перед стартом тщательно проверяли, — рассказал он.

По словам Максима, бизнесмены, которые организовали смертельный аттракцион, занимаются пляжным бизнесом уже много лет. Они предоставляют на прокат «бананы», катера, парашюты и так далее. В серьезные передряги бизнесмены до этого не попадали.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Зарубинского поселения (Андреевка входит в его состав), тот самый «последний» пляж является частным. Муниципальных мест отдыха там нет вообще. Сейчас глава Зарубино Михаил Тагунов выехал в Андреевку, чтобы разобраться в произошедшем.

Против лиц, оказывавших услуги парашютного отдыха на пляже, завели уголовное дело. Речь идет о статье 238 Уголовного кодекса России. Им грозит до двух лет лишения свободы.