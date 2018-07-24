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12:24 (мск), источник: РИА Крым

Под Судаком с горы сняли туристку из Петербурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели помогли спуститься со сложного участка горы Пандчар-Кая под Судаком туристке из Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов в службу поступил накануне вечером. Сообщалось, что в селе Солнечная Долина 28-летняя девушка поднялась в горы и не может самостоятельно спуститься обратно, требуется ее эвакуация.

На место оперативно выехали спасатели. Туристку они обнаружили на южном склоне Пандчар-Каи. С помощью специального снаряжения ей помогли спуститься с горы в безопасное место. В медицинской помощи девушка не нуждалась.

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