Под Судаком с горы сняли туристку из Петербурга
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели помогли спуститься со сложного участка горы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели помогли спуститься со сложного участка горы
Вызов в службу поступил накануне вечером. Сообщалось, что в селе Солнечная Долина 28-летняя девушка поднялась в горы и не может самостоятельно спуститься обратно, требуется ее эвакуация.
На место оперативно выехали спасатели. Туристку они обнаружили на южном склоне