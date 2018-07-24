В Хабаровске ФСБ обнаружила группу производителей наркотиков
В Хабаровске сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили преступную группу, занимавшуюся производством наркотиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Хабаровске сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили преступную группу, занимавшуюся производством наркотиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Были задержаны четыре участника незаконной деятельности.
«На местах обнаружены две крупные лаборатории по производству синтетического наркотика, около 500 граммов готового мефедрона, свыше десяти килограммов вещества, находящегося в стадии адсорбции, более 400 килограммов прекурсоров, а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах», — говорится в сообщении.
В месяц подозреваемые производили около 15 килограммов наркотиков, выручка составляла свыше 15 миллионов рублей. Товар реализовывали через закладки в Хабаровске,
Общались участники группы при помощи мессенджеров Telegram и Jabber.