В Хабаровске ФСБ обнаружила группу производителей наркотиков

«На местах обнаружены две крупные лаборатории по производству синтетического наркотика, около 500 граммов готового мефедрона, свыше десяти килограммов вещества, находящегося в стадии адсорбции, более 400 килограммов прекурсоров, а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах», — говорится в сообщении.