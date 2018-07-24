Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты

Об этом сообщает Rambler News Service.

Камень откололся от горы на высоте 200 метров, покатился по склону и разрушил забор коммуны, после чего врезался в здание. В результате происшествия человеческих жертв и серьезных разрушений жилья на территории коммуны не зафиксировано.

В 2017 году в Калифорнии выставили на продажу особняк, разрушенный американским предпринимателем, продюсером и пионером авиации Говардом Хьюзом. Самолет модели XH-11, управляемый Хьюзом, упал на дом в 1946 году. Авиатор пытался приземлиться на соседнее гольф-поле, но врезался в особняк. Хьюз получил многочисленные травмы, но ему удалось выбраться из горящего самолета.