Жителя Екатеринбурга наказали за выброшенных из окна котов

22 апреля около десяти вечера пьяный мужчина поссорился со своей матерью, инвалидом 2 группы. Чтобы досадить женщине, екатеринбуржец выбросил с четвертого этажа общежития на Донбасской ее котов — Кузю и Диню.

Для одного из животных последствия падения оказались необратимы (у него перелом таза со смещением), второй кот отделался ссадинами.