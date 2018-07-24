Жителя Екатеринбурга наказали за выброшенных из окна котов
Жителя Екатеринбурга, который выбросил из окна многоэтажки питомцев своей матери, приговорили к году исправительных работ.
Жителя Екатеринбурга, который выбросил из окна многоэтажки питомцев своей матери, приговорили к году исправительных работ.
22 апреля около десяти вечера пьяный мужчина поссорился со своей матерью, инвалидом 2 группы. Чтобы досадить женщине, екатеринбуржец выбросил с четвертого этажа общежития на Донбасской ее котов — Кузю и Диню.
Для одного из животных последствия падения оказались необратимы (у него перелом таза со смещением), второй кот отделался ссадинами.
«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал подсудимого виновным в жестоком обращении с животными (пункты “д” части 2 статьи 245 УК РФ). Ему назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15 процентов дохода в пользу государства», — сообщили в