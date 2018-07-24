В двух районах Калининградской области выявили новые очаги АЧС

Туши обнаружили в охотничьем угодье «Гремяченское» в Черняховском районе и недалеко от посёлка Грибоедово Гурьевского района. На заражённой территории до 22 августа введён карантин: запрещаются убой и перемещение всех видов домашних животных, а также вывоз мяса и сырья для заготовки кормов.

В результате лабораторных исследований 6 июня сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили вспышку африканской чумы свиней в Гвардейском районе. Спустя сутки правительство области ввело на территории района карантин. Позже АЧС выявили ещё в Черняховском и Правдинском округах, в области пришлось отменить День балтийского поля. В июле вирус АЧС выявили в компании «Правдинское свинопроизводство», а несколько дней спустя — на калининградском комбинате «Откормочное» и на крупнейшей скотобойне в регионе ООО «МИР». Животные и мясо будут уничтожены.