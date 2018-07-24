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13:01 (мск), источник: Клопс.ru

В двух районах Калининградской области выявили новые очаги АЧС

В Гурьевском и Черняховском районах обнаружили трупы диких кабанов, заражённых африканской чумой свиней. Для борьбы с распространением вируса на этой территории введён карантин. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Туши обнаружили в охотничьем угодье «Гремяченское» в Черняховском районе и недалеко от посёлка Грибоедово Гурьевского района. На заражённой территории до 22 августа введён карантин: запрещаются убой и перемещение всех видов домашних животных, а также вывоз мяса и сырья для заготовки кормов.

Инфицированные объекты закрыты для посторонних. Специалисты ветслужб изолируют заражённые участки от безнадзорных животных. Отстрел зверей запрещён: для регулирования численности диких животных допускается только бескровный отлов.

В результате лабораторных исследований 6 июня сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили вспышку африканской чумы свиней в Гвардейском районе. Спустя сутки правительство области ввело на территории района карантин. Позже АЧС выявили ещё в Черняховском и Правдинском округах, в области пришлось отменить День балтийского поля. В июле вирус АЧС выявили в компании «Правдинское свинопроизводство», а несколько дней спустя — на калининградском комбинате «Откормочное» и на крупнейшей скотобойне в регионе ООО «МИР». Животные и мясо будут уничтожены.

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