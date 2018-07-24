Житель Воронежской области получил 10 лет колонии за убийство сожительницы во время ссоры

Кантемировский районный суд приговорил 61-летнего жителя села Бондарево к 10 годам колонии за убийство 55-летней сожительницы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе райсуда во вторник, 24 июля.

Инцидент произошел в селе Бондарево ночью 20 апреля. Сожители поссорились. Мужчина начал избивать приятельницу, затем схватил нож и не менее пяти раз ударил им женщину в грудь и шею. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Тело обнаружил односельчанин и вызвал полицию. Сожитель прятался в доме. Но оказывать сопротивление правоохранителям не стал.