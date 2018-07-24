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12:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области получил 10 лет колонии за убийство сожительницы во время ссоры

Мужчина выплатит дочери погибшей 470 тыс рублей компенсации морального вреда.

Кантемировский районный суд приговорил 61-летнего жителя села Бондарево к 10 годам колонии за убийство 55-летней сожительницы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе райсуда во вторник, 24 июля.

Инцидент произошел в селе Бондарево ночью 20 апреля. Сожители поссорились. Мужчина начал избивать приятельницу, затем схватил нож и не менее пяти раз ударил им женщину в грудь и шею. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Тело обнаружил односельчанин и вызвал полицию. Сожитель прятался в доме. Но оказывать сопротивление правоохранителям не стал.

Во время следствия мужчина признался в содеянном, но на суде отказался от показаний. Приговор вынесли по ст. 105 УК РФ (убийство). Также мужчина выплатит дочери погибшей компенсацию морального вреда в размере 470 тыс. рублей.

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