Житель Воронежской области получил 10 лет колонии за убийство сожительницы во время ссоры
Мужчина выплатит дочери погибшей 470 тыс рублей компенсации морального вреда.
Мужчина выплатит дочери погибшей 470 тыс рублей компенсации морального вреда.
Кантемировский районный суд приговорил 61-летнего жителя села Бондарево к 10 годам колонии за убийство 55-летней сожительницы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в
Инцидент произошел в селе Бондарево ночью 20 апреля. Сожители поссорились. Мужчина начал избивать приятельницу, затем схватил нож и не менее пяти раз ударил им женщину в грудь и шею. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Тело обнаружил односельчанин и вызвал полицию. Сожитель прятался в доме. Но оказывать сопротивление правоохранителям не стал.
Во время следствия мужчина признался в содеянном, но на суде отказался от показаний. Приговор вынесли по ст. 105 УК РФ (убийство). Также мужчина выплатит дочери погибшей компенсацию морального вреда в размере 470 тыс. рублей.
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