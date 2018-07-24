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14:57 (мск), источник: Вести.Ru

Пациентка клиники пластической медицины умерла после укола лидокаина

По факту смерти пациентки одной из столичных клиник возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве во вторник, уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник.

По данным следствия, 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник во время проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и вскоре скончалась.

Известно, что женщине должны были делать пластическую операцию. По предварительным данным, плохо ей стало после укола лидокаина.

В клинике следователями проведен обыск и изъята медицинская документация. Инициирована судебно-медицинская экспертиза.

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