Правительство Ростовской области объявило карантин в «Евродоне» из-за птичьего гриппа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о вводе карантина на территории ООО «Евродон» в Октябрьском районе региона.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о вводе карантина на территории ООО «Евродон» в Октябрьском районе региона.
Это связано с выявлением случая заболевания птичьим гриппом. Об этом говорится в документах на официальном сайте правительства области.
В постановлении говорится, что эпизоотическим очагом является территорию УВ № 5 компании, расположенная в 6 км справа от автодороги «Новошахтинск — Майский». Зона наблюдения — территория радиусом 10 км от эпизоотического очага, включая хутора Новопавловка, Новогригорьевка, Веселый, Красный Кут Октябрьского района Ростовской области.
На период карантина необходимо ограничить оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок, а также прекратить доступ на территорию посторонних лиц и транспорта, перемещение птицы по территории и вывоз за ее пределы. Кроме того, запрещена торговля птицей, убой. Сейчас ведомствам поручено провести мероприятия по ликвидации птичьего гриппа.
Напомним, ранее «Ъ-Юг» писал, что компания «Евродон» проводила исследования на выявление птичьего гриппа, но он не был обнаружен. «Площадки и предприятия агрохолдинга продолжают работать в нормальном режиме. Тем не менее, в связи с высоким уровнем опасности и подтвержденным заражением производств в регионах, на предприятии усилены меры предосторожности и защиты. Принято решение передавать на обследование патматериал не раз в квартал, как требуется и делалось ранее, а еженедельно», — сообщала представитель «Евродона» Ольга Грекова.