Правительство Ростовской области объявило карантин в «Евродоне» из-за птичьего гриппа

Это связано с выявлением случая заболевания птичьим гриппом. Об этом говорится в документах на официальном сайте правительства области.

В постановлении говорится, что эпизоотическим очагом является территорию УВ № 5 компании, расположенная в 6 км справа от автодороги «Новошахтинск — Майский». Зона наблюдения — территория радиусом 10 км от эпизоотического очага, включая хутора Новопавловка, Новогригорьевка, Веселый, Красный Кут Октябрьского района Ростовской области.

На период карантина необходимо ограничить оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок, а также прекратить доступ на территорию посторонних лиц и транспорта, перемещение птицы по территории и вывоз за ее пределы. Кроме того, запрещена торговля птицей, убой. Сейчас ведомствам поручено провести мероприятия по ликвидации птичьего гриппа.