На Кубани сотрудница полиции получила взятку в 2,5 млн рублей

Суд вынес вердикт по делу бывшей начальницы отдела миграции Брюховецкого района Лилии Подгорной и ее знакомой Александры Гермаш. Их признали виновными в получении крупной взятки. Лилии дали 8 лет лишения свободы с обязательством выплатить штраф в 5 млн рублей, а Александре — 4 года с такой же суммой штрафа.

Весной 2017 года тогда еще начальница отдел по вопросам миграции выявила у одного из предпринимателей незарегистрированного работника. За это она через свою знакомую потребовала у мужчины взятку в 2,5 миллиона рублей. Бизнесмен согласился, но заявил в полицию. Поэтому в момент передачи денег женщин задержали правоохранители, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.