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13:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

Пенсионерка застряла в канализационном люке в Усть-Илимске

Прохожие постарались помочь женщине самостоятельно, а потом вызвали спасателей.

Пожилая женщина застряла в решетке канализационного люка в Усть-Илимске. Как 24 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, инцидент произошел сегодня днем, когда пенсионерка выходила из автомобиля на проспекте Мира.

Женщина наступила в расщелину в ливневой канализации, нога проскользнула между решеток, и оказалась в ловушке. Прохожие пытались самостоятельно помочь пенсионерке, но это привело лишь к тому, что нога отекла. Тогда очевидцы позвонили спасателям.

«Мы приняли решение использовать специальное оборудование, и уже через 10 минут операция по спасению благополучно завершилась», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Усть-Илимска Вадим Ломанов.

Госпитализация 64-летней пострадавшей не потребовалась. Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие на место, диагностировали у нее ушиб мягких тканей.

В пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области корреспонденту «АиФ-Иркутск» уточнили, что люк был цел и никаких нарушений обнаружено не было.

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