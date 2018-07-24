Пенсионерка застряла в канализационном люке в Усть-Илимске

Пожилая женщина застряла в решетке канализационного люка в Усть-Илимске. Как 24 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, инцидент произошел сегодня днем, когда пенсионерка выходила из автомобиля на проспекте Мира.

Женщина наступила в расщелину в ливневой канализации, нога проскользнула между решеток, и оказалась в ловушке. Прохожие пытались самостоятельно помочь пенсионерке, но это привело лишь к тому, что нога отекла. Тогда очевидцы позвонили спасателям.

«Мы приняли решение использовать специальное оборудование, и уже через 10 минут операция по спасению благополучно завершилась», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Усть-Илимска Вадим Ломанов.

Госпитализация 64-летней пострадавшей не потребовалась. Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие на место, диагностировали у нее ушиб мягких тканей.