Пенсионерка застряла в канализационном люке в Усть-Илимске
Прохожие постарались помочь женщине самостоятельно, а потом вызвали спасателей.
Прохожие постарались помочь женщине самостоятельно, а потом вызвали спасателей.
Пожилая женщина застряла в решетке канализационного люка в
Женщина наступила в расщелину в ливневой канализации, нога проскользнула между решеток, и оказалась в ловушке. Прохожие пытались самостоятельно помочь пенсионерке, но это привело лишь к тому, что нога отекла. Тогда очевидцы позвонили спасателям.
«Мы приняли решение использовать специальное оборудование, и уже через 10 минут операция по спасению благополучно завершилась», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения
Госпитализация 64-летней пострадавшей не потребовалась. Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие на место, диагностировали у нее ушиб мягких тканей.
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