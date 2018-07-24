Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
За что бьют в Турции российских туристов
Ксения Собчак феноменально постройнела
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец - СМИ
ВСУ атакует Донбасс тяжелой артиллерией - ЛНР
Женщина погибла в частной клиники в Москве: смерть после укола
Названа самая высокооплачиваемая певица мира
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
14:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вода хлынула на площадь Будагова и улицы в Новосибирске

Из-за прорыва трубопровода подтопленными оказались улицы Ипподромская, Инская и Большевистская, рассказали очевидцы.

Вода хлынула на площадь Будагова и улицы в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Утром из-за коммунальной аварии в Октябрьском районе вода хлынула по улицам Ипподромской, Инской, Большевистской, а также на проезжую часть на площади Будагова, доставив немало хлопот автомобилистам», — рассказали в «АСТ-54».

Как сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании, прорыв произошел на трубопроводе во время испытаний в зоне ТЭЦ-2. В настоящий момент место прорыва локализовано.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Все новости региона
Тринадцатилетний мальчик из Новосибирской области пропал в горах Сочи
Госдума приняла закон о повышении НДС
Израильская армия сбила сирийский самолет
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
Сотрудник брянской колонии подозревается в смерти заключенного
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь