Вода хлынула на площадь Будагова и улицы в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
«Утром из-за коммунальной аварии в Октябрьском районе вода хлынула по улицам Ипподромской, Инской, Большевистской, а также на проезжую часть на площади Будагова, доставив немало хлопот автомобилистам», — рассказали в «АСТ-54».
Как сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании, прорыв произошел на трубопроводе во время испытаний в зоне ТЭЦ-2. В настоящий момент место прорыва локализовано.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.