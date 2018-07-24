Вода хлынула на площадь Будагова и улицы в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-31101527&id=456249774&hash=cab4f2d8098d6fd3&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Утром из-за коммунальной аварии в Октябрьском районе вода хлынула по улицам Ипподромской, Инской, Большевистской, а также на проезжую часть на площади Будагова, доставив немало хлопот автомобилистам», — рассказали в «АСТ-54».

Как сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании, прорыв произошел на трубопроводе во время испытаний в зоне ТЭЦ-2. В настоящий момент место прорыва локализовано.