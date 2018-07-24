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13:59 (мск), источник: Informburo.kz

Пострадавшего в ДТП на ВОАД ребёнка перевели в палату

Врачи перевели четырёхлетнего мальчика из реанимации в палату.

Источник: Informburo.kz

О состоянии четырёхлетнего мальчика, который пострадал в ДТП на ВОАД, рассказал заместитель главного врача центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Динмухамед Рузуддинов.

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Замглавврача сообщил, что состояние мальчика оценивается как стабильно тяжёлое. Его перевели в отделение нейрохирургии. По данным врача, ребёнок находится с матерью, в контакт вступает.

«Ребёнок разговаривает, но он ещё слабый. Трудно сказать, сколько времени для реабилитации нужно. Мы надеемся, что в течение 2−3 недель выпишем. Ребёнок пришёл в себя, маму узнаёт. Всё должно быть хорошо», — рассказал Динмухамед Рузуддинов.

При поступлении состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое, угрожающее жизни. После обследования ребёнка срочно отправили на операцию. Во время операции наблюдалось много фрагментарных многооскольчатых вдавленных переломов височной кости с отёком головного мозга. Ребёнок был в коме.

23 июля в управлении здравоохранения сообщили, что ребёнок пришёл в сознание и его планируют перевести в палату из реанимации в течение двух дней.

ДТП произошло 16 июля в 9.10 возле ВОАД на пересечении улиц Одесской и Брянской. Сбитого мальчика завернули в одеяло и оставили под деревом.

Полиция Алматы ищет очевидцев ДТП. Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят сообщать по телефонам: +7 (701) 888−48−82, 254−40−09, 254−40−42 и 102.

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