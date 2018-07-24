В Татарстане четырехлетний ребенок поджег квартиру
В Бугульминском районе Татарстана четырехлетний мальчик поджег квартиру. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В Бугульминском районе Татарстана четырехлетний мальчик поджег квартиру. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
ЧП произошло накануне в 21.52.
— В поселке Восточный в однокомнатной квартире на первом этаже сработал автономный пожарный извещатель, который просигнализировал о начавшемся пожаре, — рассказали в МЧС.
Позже выяснилось, что в этой квартире проживала многодетная семья из 7 человек: 5 детей и 2 взрослых.
— Когда родители легли спать, а старшие дети были на улице, один из
Сообщается, что на дым сработал извещатель, который разбудил родителей. Отец с одним мальчиком выбежали из квартиры. Мать, найдя спрятавшегося малолетнего виновника пожара, также вышла на улицу.
В результате пожара пострадали 2 человека — мать с четырехлетним ребенком, их госпитализировали. Площадь пожара составила 8 кв. метров.