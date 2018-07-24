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15:16 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане четырехлетний ребенок поджег квартиру

В Бугульминском районе Татарстана четырехлетний мальчик поджег квартиру. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло накануне в 21.52.

 — В поселке Восточный в однокомнатной квартире на первом этаже сработал автономный пожарный извещатель, который просигнализировал о начавшемся пожаре, — рассказали в МЧС.

Позже выяснилось, что в этой квартире проживала многодетная семья из 7 человек: 5 детей и 2 взрослых.

 — Когда родители легли спать, а старшие дети были на улице, один из мальчиков-близнецов находился на кухне и играл со спичками. В какой-то момент малыш поджег скатерть на столе. А после испугался и спрятался под стол, — сказали в ведомстве.

Сообщается, что на дым сработал извещатель, который разбудил родителей. Отец с одним мальчиком выбежали из квартиры. Мать, найдя спрятавшегося малолетнего виновника пожара, также вышла на улицу.

В результате пожара пострадали 2 человека — мать с четырехлетним ребенком, их госпитализировали. Площадь пожара составила 8 кв. метров.

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