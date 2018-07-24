В Кущевском районе легковушка врезалась в грузовик, есть погибшие
Авария произошла 24 июля в 11:30 на трассе М4 «Дон» в районе села Раздольного.
Авария произошла 24 июля в 11:30 на трассе М4 «Дон» в районе села Раздольного.
Очевидцы выложили видео с места ДТП в соцсети.
На кадрах видно, что иномарка на высокой скорости влетела под кузов грузовика, ехавшего в том же направлении. Очевидцы сообщают о двух погибших.
На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС и полиции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.