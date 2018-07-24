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13:38 (мск), источник: Кубань 24

В Кущевском районе легковушка врезалась в грузовик, есть погибшие

Авария произошла 24 июля в 11:30 на трассе М4 «Дон» в районе села Раздольного.

Очевидцы выложили видео с места ДТП в соцсети.

На кадрах видно, что иномарка на высокой скорости влетела под кузов грузовика, ехавшего в том же направлении. Очевидцы сообщают о двух погибших.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС и полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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