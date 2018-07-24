Облсуд утвердил 9 лет колонии для обвиняемого в убийстве в воронежском кафе «Лесная сказка»
Амил Ганбаров добивался нового пересмотра дела.
Амил Ганбаров добивался нового пересмотра дела.
Воронежский облсуд рассмотрел в апелляции дело Амила Ганбарова во вторник, 24 июля. Мужчине назначали 9 лет колонии строгого режима за убийство в кафе «Лесная сказка». Амил Ганбаров посчитал наказание слишком суровым и попытался обжаловать его, однако суд утвердил приговор.
По версии следствия СК, конфликт в кафе «Лесная сказка» на проспекте Патриотов начался с 22:50 до 23:50 10 декабря 2015 года. Во время общения между земляками началась ссора, во время которой 33-летний Амил Ганбаров ударил 37-летнего Камрана Мамедли ножом в живот. После этого мужчина выстрелил в оппонента из пистолета. Раненый вышел на крыльцо кафе, но Амил Ганбаров догнал его и два раза ударил по голове системным блоком кассового аппарата. От полученных травм мужчина умер на месте.
Как установила
Амила Ганбарова обвинили в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Дело получило резонанс после того, как родные погибшего опубликовали в Сети видеозапись.
Советский райсуд вынес приговор Амилу Ганбарову 1 февраля 2018 года. Суд освободил мужчину от ответственности за незаконное хранение оружия. За умышленное убийство Ганбаров получил 9 лет колонии строгого режима. Его также обязали выплатить 1 млн рублей брату и отцу погибшего в качестве компенсации морального ущерба.