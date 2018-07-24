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17:57 (мск), источник: ЮГА.ру

В колонии Кубани осужденным пытались передать героин в черносливе

Сотрудники исправительной колонии № 4 УФСИН РФ по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки большой партии наркотических средств.

При досмотре продуктовой передачи женщины, которая приехала в колонию на длительное свидание, обнаружили девять свертков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Экспертиза показала, что это героин.

Посылка предназначалась для наркозависимых осужденных, которые отбывают наказание в ИК-4, передает пресс-служба УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщали Юга.ру, в апреле заключенному в колонии Адыгеи пытались передать наркотики в начинке шоколадных конфет.

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