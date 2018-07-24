Алматинского вора-зеркальщика задержали в Шымкенте

На этот раз полицейские Туркестанской области арестовали алматинца, укравшего зеркала заднего вида в Шымкенте.

«В дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил с его иномарки, припаркованной во дворе дома, два зеркальных элемента с корпусом на сумму 500 тысяч тенге. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил свыше миллиона тенге», — прокомментировали в департаменте внутренних дел области.