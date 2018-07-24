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14:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Алматинского вора-зеркальщика задержали в Шымкенте

Полицейские установили причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Очередной преступник, промышляющий кражами автомобильных зеркал, задержан в Казахстане.

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На этот раз полицейские Туркестанской области арестовали алматинца, укравшего зеркала заднего вида в Шымкенте.

«В дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил с его иномарки, припаркованной во дворе дома, два зеркальных элемента с корпусом на сумму 500 тысяч тенге. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил свыше миллиона тенге», — прокомментировали в департаменте внутренних дел области.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Полицейские также установили причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, что 19 июля, пытаясь остановить воров-зеркальщиков, в Алматы погиб знаменитый фигурист Денис Тен. Оба подозреваемых задержаны.

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