Алматинского вора-зеркальщика задержали в Шымкенте
Полицейские установили причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Полицейские установили причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Очередной преступник, промышляющий кражами автомобильных зеркал, задержан в Казахстане.
На этот раз полицейские Туркестанской области арестовали алматинца, укравшего зеркала заднего вида в Шымкенте.
«В дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил с его иномарки, припаркованной во дворе дома, два зеркальных элемента с корпусом на сумму 500 тысяч тенге. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил свыше миллиона тенге», — прокомментировали в департаменте внутренних дел области.
Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Полицейские также установили причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.
Напомним, что 19 июля, пытаясь остановить