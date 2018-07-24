Виновница ДТП с беременной в Челябинске учинила еще одну аварию

Водитель автомобиля KIA Sportage, которая 23 июля сбила в Челябинске беременную и ее мать, незадолго до этого попала в еще одну аварию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, беременную и ее маму увезли в больницу. Жизни женщины и ее ребенка сейчас ничего не угрожает. Челябинка старшего возраста находится в дорожной больнице со множественными травмами.

Как сообщила очевидица аварии Динара Жаминова, незадолго до ДТП на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов, автоледи въехала в ее автомобиль на Витебской, после чего скрылась. Виновницу она опознала по номерам на фото в соцсетях.