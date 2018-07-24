Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Наташу Королеву обвинили в безвкусице
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Писательницу из России признали лучшим фантастом Европы
Путин направил властям Греции соболезнования
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
14:50 (мск), источник: Интерфакс

Задержанный скончался в отделе полиции Екатеринбурга

Екатеринбург. 24 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — В дежурной части отдела полиции N7 управления МВД России по Екатеринбургу погиб задержанный, сообщает Общественная наблюдательная комиссия по Свердловской области (ОНК) на своей официальной странице в Facebook.

Членов ОНК не пускают на место происшествия из-за следственных действий.

«Информацию в седьмом отделе полиции о том, что человек погиб, подтвердили, но никаких комментариев не дали. Нам неизвестны ни обстоятельства, ни за что был задержан. Наблюдателей не пускают в дежурную часть, не дают документацию», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Вячеслав Башков.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области агентству подтвердили факт смерти задержанного.

«Могу подтвердить факт смерти задержанного в одном из отделов полиции Екатеринбурга. В настоящее время там проводятся следственные действия. По предварительным данным, криминального контекста смерть не несет», — сообщила агентству «Интерфакс-Урал» старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

В пресс-службах следственного управления СКР по Свердловской области и Главного управления МВД России по региону агентству обещали предоставить комментарий позже.

По данным источника агентства «Интерфакс-Урал» в экстренных службах, смерть задержанного наступила в результате суицида.

Все новости региона
Госдума приняла закон о повышении НДС
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания продолжает сотрудничество с Google и выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Средняя сумма ипотеки в Москве приблизилась к новой психологической отметке
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь