Задержанный скончался в отделе полиции Екатеринбурга

Членов ОНК не пускают на место происшествия из-за следственных действий.

«Информацию в седьмом отделе полиции о том, что человек погиб, подтвердили, но никаких комментариев не дали. Нам неизвестны ни обстоятельства, ни за что был задержан. Наблюдателей не пускают в дежурную часть, не дают документацию», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Вячеслав Башков.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области агентству подтвердили факт смерти задержанного.

«Могу подтвердить факт смерти задержанного в одном из отделов полиции Екатеринбурга. В настоящее время там проводятся следственные действия. По предварительным данным, криминального контекста смерть не несет», — сообщила агентству «Интерфакс-Урал» старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

В пресс-службах следственного управления СКР по Свердловской области и Главного управления МВД России по региону агентству обещали предоставить комментарий позже.