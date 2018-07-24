Задержанный скончался в отделе полиции Екатеринбурга
Екатеринбург. 24 июля.
Екатеринбург. 24 июля.
Членов ОНК не пускают на место происшествия
«Информацию в седьмом отделе полиции о том, что человек погиб, подтвердили, но никаких комментариев не дали. Нам неизвестны ни обстоятельства, ни за что был задержан. Наблюдателей не пускают в дежурную часть, не дают документацию», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Вячеслав Башков.
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«Могу подтвердить факт смерти задержанного в одном из отделов полиции Екатеринбурга. В настоящее время там проводятся следственные действия. По предварительным данным, криминального контекста смерть не несет», — сообщила агентству «Интерфакс-Урал» старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
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По данным источника агентства «Интерфакс-Урал» в экстренных службах, смерть задержанного наступила в результате суицида.