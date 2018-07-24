Молдавский МИД призвал граждан республики отказаться от поездок в Грецию
Греция охвачена пожарами — число жертв растет: какова судьба граждан Молдовы, которые отправились туда на отдых, и что советуют в молдавском МИДе?
Греция охвачена пожарами — число жертв растет: какова судьба граждан Молдовы, которые отправились туда на отдых, и что советуют в молдавском МИДе?
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Посольство Молдовы в Афинах следит за ситуацией с пожарами в Греции. На данный момент не пострадал ни один наш соотечественник. Диппредставительство Молдовы оказывает всю необходимую помощь гражданам республики, находящимся в небезопасной зоне.
В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром,
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы призвало путешественников воздержаться от поездок в те зоны, которые охвачены пожарами.
По словам посла республики Анатола Вангели, к настоящему времени не поступило ни одного обращения со стороны молдавских граждан за медицинской помощью.
«На данный момент в консульский отдел поступило семь обращений по поводу выдачи свидетельств на возвращение в связи со сгоревшими в зоне пожаров документами. Дипломатическая миссия приняла решение выдать временные документы бесплатно», — сказал дипломат.
Сотрудники посольства Молдовы в Греции находятся в постоянном контакте с отделением полиции в регионе Рафина и Неа Макри.
«К настоящему времени нам сообщили, что нет никаких деталей относительно найденных жертв. Посольство находится в постоянном контакте с властями и моргом для выявления среди погибших или пострадавших граждан Республики Молдова», — добавил Вангели.
Граждане Молдовы, находящиеся в Греции, могут обратиться за консульской помощью, позвонив на «горячую линию» посольства +30 699 793 9458 или на странице дипмиссии в Facebook.