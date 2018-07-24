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15:09 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавский МИД призвал граждан республики отказаться от поездок в Грецию

Греция охвачена пожарами — число жертв растет: какова судьба граждан Молдовы, которые отправились туда на отдых, и что советуют в молдавском МИДе?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Посольство Молдовы в Афинах следит за ситуацией с пожарами в Греции. На данный момент не пострадал ни один наш соотечественник. Диппредставительство Молдовы оказывает всю необходимую помощь гражданам республики, находящимся в небезопасной зоне.

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В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы призвало путешественников воздержаться от поездок в те зоны, которые охвачены пожарами.

По словам посла республики Анатола Вангели, к настоящему времени не поступило ни одного обращения со стороны молдавских граждан за медицинской помощью.

«На данный момент в консульский отдел поступило семь обращений по поводу выдачи свидетельств на возвращение в связи со сгоревшими в зоне пожаров документами. Дипломатическая миссия приняла решение выдать временные документы бесплатно», — сказал дипломат.

Сотрудники посольства Молдовы в Греции находятся в постоянном контакте с отделением полиции в регионе Рафина и Неа Макри.

«К настоящему времени нам сообщили, что нет никаких деталей относительно найденных жертв. Посольство находится в постоянном контакте с властями и моргом для выявления среди погибших или пострадавших граждан Республики Молдова», — добавил Вангели.

Граждане Молдовы, находящиеся в Греции, могут обратиться за консульской помощью, позвонив на «горячую линию» посольства +30 699 793 9458 или на странице дипмиссии в Facebook.

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