Сотрудник брянской колонии стал подозреваемым по делу о смерти заключенного

«Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (пункты “а, б, в” части 3 статьи 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.