Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
55-летняя Алена Свиридова показала, как выглядит без макияжа
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
«Лучшее, что видел»: актер Пашинин об участии в войне в Донбассе
В центре Москвы обокрали дочь губернатора
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии осудят экс-сотрудника ГИБДД за продажу «красивого» номера

В Башкирии осудят экс-сотрудника ГИБДД за продажу «красивого» номера. По версии следствия, в июле прошлого года сотрудник ГИБДД предложил знакомой выдать на ее автомобиль государственный номер с цифрами «777». За незаконную услугу мужчина потребовал 25 тысяч рублей. Уфимка согласилась и пообещала отдать деньги позже.

Через две недели полицейский начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. В рамках оперативных мероприятий он был задержан при получении денежных средств.

В настоящее время прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по Уфе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Обвиняемый не признал свою вину, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Из органов внутренних дел обвиняемый уволен.

Все новости региона
10 непростых вопросов о парламенте Башкирии
Госдума приняла закон о повышении НДС
Израильская армия сбила сирийский самолет
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
Сотрудник брянской колонии подозревается в смерти заключенного
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь