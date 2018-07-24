В Башкирии осудят экс-сотрудника ГИБДД за продажу «красивого» номера. По версии следствия, в июле прошлого года сотрудник ГИБДД предложил знакомой выдать на ее автомобиль государственный номер с цифрами «777». За незаконную услугу мужчина потребовал 25 тысяч рублей. Уфимка согласилась и пообещала отдать деньги позже.