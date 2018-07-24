В Башкирии осудят экс-сотрудника ГИБДД за продажу «красивого» номера
В Башкирии осудят
В Башкирии осудят
Через две недели полицейский начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. В рамках оперативных мероприятий он был задержан при получении денежных средств.
В настоящее время прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по Уфе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), сообщает
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Обвиняемый не признал свою вину, сообщает
Из органов внутренних дел обвиняемый уволен.