В Волгограде маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие
В Тракторозаводском районе маршрутка № 46с врезалась в столб, в результате чего пострадало трое пассажиров, сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в экстренных службах города.
В Тракторозаводском районе маршрутка № 46с врезалась в столб, в результате чего пострадало трое пассажиров, сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в экстренных службах города.
ДТП произошло на улице Ополченской между остановками «Старт» и «Горный поселок».
По предварительным данным, транспорт протаранил столб