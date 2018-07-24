В Волгограде маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

По предварительным данным, транспорт протаранил столб из-за того, что когда водитель передавал сдачу, вывернул руль, и маршрутку занесло. Как отмечает «АиФ-Волгоград» источник в экстренных службах, в ДТП пострадало трое человек — у одной из пассажирок перелом ноги, у других — ссадины и царапины.