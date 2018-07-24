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15:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

В Тракторозаводском районе маршрутка № 46с врезалась в столб, в результате чего пострадало трое пассажиров, сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в экстренных службах города.

ДТП произошло на улице Ополченской между остановками «Старт» и «Горный поселок».

По предварительным данным, транспорт протаранил столб из-за того, что когда водитель передавал сдачу, вывернул руль, и маршрутку занесло. Как отмечает «АиФ-Волгоград» источник в экстренных службах, в ДТП пострадало трое человек — у одной из пассажирок перелом ноги, у других — ссадины и царапины.

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