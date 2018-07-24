В Казани судят пристава за мошенничество в два миллиона рублей

Источник: ИА Татар-информ

Как установило следствие, одним из районных судов города был вынесен приговор о взыскании 4,5 миллиона рублей с ответчика Гизатуллиной. Женщина обратилась к своему 28-летнему знакомому, который работал приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов Советского района Сергею Егорову.

Ответчик попросила, чтобы пристав помог ей закрыть исполнительный лист без реального исполнения. Егоров согласился помочь за три миллиона рублей, которые обещал передать должностным лицам управления. Так, с августа 2017 по март 2018 года ответчик частями передала Егорову 2,2 млн рублей.

Когда пристав позвонил женщине и в очередной раз потребовал денежную сумму, на сей раз в размере 500 тысяч рублей, Гизатуллина обратилась в полицию. Деньги Егорову она передавала уже под контролем правоохранителей, пристава задержали на месте.

Как рассказал гособвинитель Айрат Зарипов, если бы подсудимый реально передал деньги руководству, то его обвинили бы еще и во взяточничестве.

«Егоров не был намерен кому-то передавать эти деньги, а хотел присвоить их себе, поэтому состава преступления по статье “Взятка” нет. Если бы эти деньги в конечном итоге реально отошли должностным лицам, то статьи “Дача взятки” и “Служебный подлог” были бы на лицо», — объяснил Зарипов.

За преступление, Егорову грозит до десяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину он полностью признал.

«Я не могу прогнозировать, но не думаю, что ему дадут максимальный срок. Десять лет — это слишком жестокое наказание для него. Он первый раз совершил преступление, способствовал следствию и частично возместил ущерб. Не думаю, что у нас суд до такой степени негуманный», — считает Афанасьев.

По словам защитника, Егоров уже выплатил пострадавшей 150 тысяч рублей. В СИЗО у него нет возможности самому зарабатывать, а полученные от Гизатуллиной средства он уже растратил.

Мать подсудимого рассказала, что семье пришлось взять кредит, чтобы выплатить хоть какую-то часть. При этом, о своем плане пристав не рассказывал родным — о случившемся они узнали от оперативников.

«Я бы на месте потерпевшего наоборот ходатайствовал о том, чтобы ему дали меньший срок, чтобы он мог быстрее возместить ущерб. Шансов то больше, когда человек на свободе», — считает адвокат.