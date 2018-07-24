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16:13 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте перевернулся автобус с пассажирами: 7 человек пострадали

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Яшнабадском районе Ташкента накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«23 июля Б. К., проживающий в Юнусабадском районе, управляя автобусом “Исузу”, не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся на обочине дороги возле автосалона “Рохат” на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге. В результате аварии семерым пассажирам была оказана медицинская помощь. Сейчас ведется расследование по данному ДТП», — сообщили в МВД.

Напомним, что в столице с начала года в ДТП погибли 93 человека, 786 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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