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15:58 (мск), источник: УралПолит.ру

На Серовском тракте на полном ходу столкнулись две фуры и смяли легковушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля, УралПолит.Ru. ДТП обошлось без человеческих жертв.

Сегодня на Серовском тракте произошло ДТП с участием нескольких машин. На ремонтируемом участке дороги столкнулись два цементовоза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед поворотом на базу отдыха «Селен» велись ремонтные работы по укладке нового асфальта. На участке стояли предупреждающие знаки о сужении трассы и об ограничении скорости. Несмотря на это, водитель одного цементовоза не успел затормозить и столкнулся с другим, после чего его отбросило на обочину, где в это время стояли автомобили рабочих, ремонтирующих дорогу. Целиком под цементовозом оказалась «Нексия» прораба, незадолго до столкновения вышедшего из машины. Фотографии аварии опубликовали очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».

Кроме «Нексии», которая не подлежит восстановлению, в столкновении пострадали ВАЗ-2114 и Lexus RX300. Они также были пустыми.

В ДТП пострадал только водитель фуры — его выбросило из кабины при падении цементовоза. С переломом руки он был госпитализирован. По факту аварии ведется расследование.

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