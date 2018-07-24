На Серовском тракте на полном ходу столкнулись две фуры и смяли легковушку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля, УралПолит.Ru. ДТП обошлось без человеческих жертв.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля, УралПолит.Ru. ДТП обошлось без человеческих жертв.
Сегодня на Серовском тракте произошло ДТП с участием нескольких машин. На ремонтируемом участке дороги столкнулись два цементовоза.
Перед поворотом на базу отдыха «Селен» велись ремонтные работы по укладке нового асфальта. На участке стояли предупреждающие знаки о сужении трассы и об ограничении скорости. Несмотря на это, водитель одного цементовоза не успел затормозить и столкнулся с другим, после чего его отбросило на обочину, где в это время стояли автомобили рабочих, ремонтирующих дорогу. Целиком под цементовозом оказалась «Нексия» прораба, незадолго до столкновения вышедшего из машины. Фотографии аварии опубликовали очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».
Кроме «Нексии», которая не подлежит восстановлению, в столкновении пострадали ВАЗ-2114 и Lexus RX300. Они также были пустыми.
В ДТП пострадал только водитель фуры — его выбросило из кабины при падении цементовоза. С переломом руки он был госпитализирован. По факту аварии ведется расследование.