На Серовском тракте на полном ходу столкнулись две фуры и смяли легковушку

Перед поворотом на базу отдыха «Селен» велись ремонтные работы по укладке нового асфальта. На участке стояли предупреждающие знаки о сужении трассы и об ограничении скорости. Несмотря на это, водитель одного цементовоза не успел затормозить и столкнулся с другим, после чего его отбросило на обочину, где в это время стояли автомобили рабочих, ремонтирующих дорогу. Целиком под цементовозом оказалась «Нексия» прораба, незадолго до столкновения вышедшего из машины. Фотографии аварии опубликовали очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».