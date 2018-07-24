Утром 24 июля под Уфой загорелась установка на асфальтово-бетонном заводе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Без десяти минут девять утра по местному времени сообщение о пожаре на асфальтовом производстве по улице Комаринская в деревне Карпово Октябрьского района Уфы поступило в диспетчерскую МЧС.

«Прибывшие на место четыре пожарных расчёта выявили, что на установке по производству асфальта высотой 10 метров загорелась мазутная жидкость и фильтры очистки технологической установки, — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов. — Сложность заключалась в тушении на высоте. Огнём повредило 10 квадратных метров установки. Пожар потушили в 11.30. В ликвидации ЧП участвовали 12 сотрудников МЧС на четырёх единицах техники».