Под Уфой загорелась установка на асфальтово-бетонном заводе
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Утром 24 июля под Уфой загорелась установка на
Без десяти минут девять утра по местному времени сообщение о пожаре на асфальтовом производстве по улице Комаринская в деревне Карпово Октябрьского района Уфы поступило в диспетчерскую МЧС.
«Прибывшие на место четыре пожарных расчёта выявили, что на установке по производству асфальта высотой 10 метров загорелась мазутная жидкость и фильтры очистки технологической установки, — сообщил сотрудник
Никто не пострадал. Для выяснения причины возгорания руководству завода направят запрос.