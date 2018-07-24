В Калининграде джип без водителя съехал в подвал многоэтажки
В Калининграде на ул. Ульяны Громовой, 7 внедорожник Mitsubishi Pajero съехал в подвальное помещение многоэтажного дома.
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В Калининграде на ул. Ульяны Громовой, 7 внедорожник Mitsubishi Pajero съехал в подвальное помещение многоэтажного дома.
Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» очевидцы, инцидент произошел во вторник днем.
По словам участников сообщества калининградских автомобилистов, машина поехала, когда внутри нее никого не было.