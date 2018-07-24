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15:59 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде джип без водителя съехал в подвал многоэтажки

В Калининграде на ул. Ульяны Громовой, 7 внедорожник Mitsubishi Pajero съехал в подвальное помещение многоэтажного дома.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» очевидцы, инцидент произошел во вторник днем.

По словам участников сообщества калининградских автомобилистов, машина поехала, когда внутри нее никого не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
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