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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

«Мыться надо меньше!» В курортном Зеленоградске не хватает воды

В курортном Зеленоградске уже не первый день проблемы с водой в домах местных жителей. Где-то ее нет совсем, где-то идет из крана тоненькой струйкой. Местная администрация даже собрала комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщается на сайте администрации, трудности с водоснабжением имеют более 20 многоквартирных домов, расположенных в Зеленоградске. Хотя есть проблемы и в окружающих поселках. Большинство проблемных домов — довоенной постройки, они не оборудованы системой водоподъема.

С целью стабилизации водоснабжения города решением комиссии было предписано ограничить централизованное горячее водоснабжение на 5 дней.

Кроме того, вводятся в эксплуатации две ранее временно законсервированных скважины.

— Ситуация не сказать, что прекрасная, но и трагедии я никакой не вижу. Мы подняли давление до трех часов. В три часа чуть ослабим давление, и в шесть часов вода будет поступать во все дома, — заверяет и.о. главы администрации Зеленоградска Руслан Андронов.

Причиной сложившейся ситуации он называет сильное потребление воды населением.

— Идет большой водоразбор. У нас вышли из строя две скважины буквально перед курортным сезоном, а новые еще не пробурили. С 2016 года семь скважин было выведено из строя. На данный момент функционирует 17 скважин. Дают они определенный объем воды, чуть больше 300 кубических метров в час. А нам не хватает примерно 60 кубометров в час до того уровня, который мы считаем достаточным.

— Получается, люди слишком активно используют воду?

— Честное слово. Поливают свои участки. Ну, просим же — ну не надо уже так. Когда одним не хватает, а другие рядом стоят и поливают. У людей повышенное чувство социальной справедливости: «Сосед поставил подкачку, у меня ее нету. Вы мне тоже тогда поставьте».

— Насколько серьезны масштабы бедствия?

— Сказать, что нет нигде воды, нельзя. Есть дома с проблемным поступлением воды. Идет периодами, кто-то говорит, что давление слабое. Сегодня, во вторник, перебои будут с 15:00 до 18:00 и с 23:00 до 6 утра.

— Какие меры предпринимаете?

— Отключили все непрофильные объекты, что называется, социально не важные. Например, автомойки. Всем рекомендовали машины мыть в Калининграде. Стройки тоже сами себе завозят воду, не пользуясь трубопроводом Зеленоградска. Даже позвонил и сказал отключить физкультурно-оздоровительный комплекс. Потому что люди выходят из бассейна и начинают почему-то мыться так, как будто всю жизнь были грязные и пришли в ФОК только, чтобы помыться. Меньше 40 минут каждый проводит в душе. По принципу: «Заплатил за бассейн, и буду мыться столько, сколько считаю нужным».

— Бассейн не будет работать в ближайшие дни?

— Пока я сказал закрыться только на сегодня, чтобы посмотреть результат завтра с утра.

— Если введенные меры не помогут, что будете делать дальше?

— Почему они не помогут? Воду мы развозим в проблемные дома. Бутилированную воду подвозим, дополнительно пошла и водовозка. Но проблемных домов пять. В таких немецких домах, как правило, по 5−10 квартир.

— У них вообще нет воды или слабый поток?

— По-разному в каждом доме.

Между тем, по словам местных жителей, проблема вовсе не в том, что население стало больше потреблять воду, а в том, что в последние годы Зеленоградск безбожно застраивается, причем новые многоэтажки «сажают» на старые коммуникации. Они, разумеется, не справляются с многократно выросшей нагрузкой, вот на всех воды и не хватает.

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