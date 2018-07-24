«Мыться надо меньше!» В курортном Зеленоградске не хватает воды
В курортном Зеленоградске уже не первый день проблемы с водой в домах местных жителей.
В курортном Зеленоградске уже не первый день проблемы с водой в домах местных жителей.
Как сообщается на сайте администрации, трудности с водоснабжением имеют более 20 многоквартирных домов, расположенных в Зеленоградске. Хотя есть проблемы и в окружающих поселках. Большинство проблемных домов — довоенной постройки, они не оборудованы системой водоподъема.
С целью стабилизации водоснабжения города решением комиссии было предписано ограничить централизованное горячее водоснабжение на 5 дней.
Кроме того, вводятся в эксплуатации две ранее временно законсервированных скважины.
— Ситуация не сказать, что прекрасная, но и трагедии я никакой не вижу. Мы подняли давление до трех часов. В три часа чуть ослабим давление, и в шесть часов вода будет поступать во все дома, — заверяет и.о. главы администрации Зеленоградска Руслан Андронов.
Причиной сложившейся ситуации он называет сильное потребление воды населением.
— Идет большой водоразбор. У нас вышли из строя две скважины буквально перед курортным сезоном, а новые еще не пробурили. С 2016 года семь скважин было выведено из строя. На данный момент функционирует 17 скважин. Дают они определенный объем воды, чуть больше 300 кубических метров в час. А нам не хватает примерно 60 кубометров в час до того уровня, который мы считаем достаточным.
— Получается, люди слишком активно используют воду?
— Честное слово. Поливают свои участки. Ну, просим же — ну не надо уже так. Когда одним не хватает, а другие рядом стоят и поливают. У людей повышенное чувство социальной справедливости: «Сосед поставил подкачку, у меня ее нету. Вы мне тоже тогда поставьте».
— Насколько серьезны масштабы бедствия?
— Сказать, что нет нигде воды, нельзя. Есть дома с проблемным поступлением воды. Идет периодами,
— Какие меры предпринимаете?
— Отключили все непрофильные объекты, что называется, социально не важные. Например, автомойки. Всем рекомендовали машины мыть в Калининграде. Стройки тоже сами себе завозят воду, не пользуясь трубопроводом Зеленоградска. Даже позвонил и сказал отключить
— Бассейн не будет работать в ближайшие дни?
— Пока я сказал закрыться только на сегодня, чтобы посмотреть результат завтра с утра.
— Если введенные меры не помогут, что будете делать дальше?
— Почему они не помогут? Воду мы развозим в проблемные дома. Бутилированную воду подвозим, дополнительно пошла и водовозка. Но проблемных домов пять. В таких немецких домах, как правило, по 5−10 квартир.
— У них вообще нет воды или слабый поток?
—
Между тем, по словам местных жителей, проблема вовсе не в том, что население стало больше потреблять воду, а в том, что в последние годы Зеленоградск безбожно застраивается, причем новые многоэтажки «сажают» на старые коммуникации. Они, разумеется, не справляются с многократно выросшей нагрузкой, вот на всех воды и не хватает.