В Москве две девушки получили химические ожоги от воды из кулера в магазине

Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о получении двумя девушками химических ожогов внутренних органов после употребления воды из кулера в спортивном магазине. Об этом сообщается на сайте СК по столице.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.