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15:44 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве две девушки получили химические ожоги от воды из кулера в магазине

Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о получении двумя девушками химических ожогов внутренних органов после употребления воды из кулера в спортивном магазине.

Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о получении двумя девушками химических ожогов внутренних органов после употребления воды из кулера в спортивном магазине. Об этом сообщается на сайте СК по столице.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что после пробежки девушки зашли в спортивный магазин, где выпили воды из специальной емкости. После выпитой воды девушкам стало плохо и ночью 23 июля 2018 года они с химическими ожогами внутренних органов обратились за медицинской помощью в одну из московских клиник.

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