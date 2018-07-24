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15:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Облсуд не выпустил экс-главу Миасса из СИЗО

Останется за решеткой до октября.

Челябинский облсуд оставил под стражей бывшего главу Миасса Геннадия Васькова. Он пробудет в СИЗО до 11 октября 2018 года.

«Постановление в областной суд обжаловали адвокаты обвиняемого. Он просил изменить действующую меру на домашний арест», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель суда Наталья Прохорова.

Геннадию Васькову вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ). Его задержали после обысков в горадминистрации 14 мая. По данным следствия, в 2017 году чиновник дал распоряжение о покупке на бюджетные средства помещения для размещения детского сада по завышенной стоимости.

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