Облсуд не выпустил экс-главу Миасса из СИЗО

Челябинский облсуд оставил под стражей бывшего главу Миасса Геннадия Васькова. Он пробудет в СИЗО до 11 октября 2018 года.

Геннадию Васькову вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ). Его задержали после обысков в горадминистрации 14 мая. По данным следствия, в 2017 году чиновник дал распоряжение о покупке на бюджетные средства помещения для размещения детского сада по завышенной стоимости.