В Уфе задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО
Некоторые уже дали первые признательные показания.
Некоторые уже дали первые признательные показания.
Сегодня, 24 июля, в Уфе похоронили убитого заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Прощание состоялось в спортивном комплексе имени Гастелло.
Напомним, что 57-летнего
Самое удивительное, что ни одна из видеокамер, установленных на парковке, не работала, поэтому установить обстоятельства преступления по записям следователям не удалось. Однако уже сегодня ночью, благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска МВД, ФСБ и следственного комитета Башкирии, удалось задержать восемь подозреваемых из десяти. Все они — жители Уфы в возрасте от 23 до 49 лет.
— Почти сразу же после задержания один из подозреваемых дал первые признательные показания, — добавил источник.
Расследование уголовного дела продолжается.