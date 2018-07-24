В Уфе задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО

Сегодня, 24 июля, в Уфе похоронили убитого заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Прощание состоялось в спортивном комплексе имени Гастелло.

Напомним, что 57-летнего топ-менеджера похитили и убили еще в минувшую пятницу, 20 июля. Как сообщил «КП Уфа» собственный источник, Яшина похитили прямо с подземного паркинга, когда тот направлялся к собственному автомобилю, чтобы ехать на работу. Сначала мужчину оглушили металлическим прутом по голове (позже следователи обнаружат следы крови на парковке), после чего на машине вывезли в сторону Сафроновского моста, где задушили пластиковой стяжкой.

Самое удивительное, что ни одна из видеокамер, установленных на парковке, не работала, поэтому установить обстоятельства преступления по записям следователям не удалось. Однако уже сегодня ночью, благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска МВД, ФСБ и следственного комитета Башкирии, удалось задержать восемь подозреваемых из десяти. Все они — жители Уфы в возрасте от 23 до 49 лет.

— Почти сразу же после задержания один из подозреваемых дал первые признательные показания, — добавил источник.