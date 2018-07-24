В Кущевском районе в ДТП с грузовиком погибли две женщины
Смертельная авария случилась днем 24 июля на трассе М-4 «Дон» в районе села Раздольного.
Смертельная авария случилась днем 24 июля на трассе М-4 «Дон» в районе села Раздольного.
По сообщениям очевидцев, на дороге при невыясненных обстоятельствах столкнулись Ford Focus и «Газель». От удара легковушку сильно смяло. Из нее полицейские вытащили два трупа — жену и дочку водителя.
Сам мужчина остался жив, но сильно пострадал. Его госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас он находится в больнице.
Точные обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Ейске сотрудники ДПС вымогали деньги у виновников аварии.